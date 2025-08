Basket Forlì escluso da quadrangolare, l’assessore Bravi: «Forti perplessità sulla decisione»

FORLI’. «Come tifoso e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Forlì, non posso che esprimere profondo rammarico e forti perplessità rispetto all’improvvisa decisione, assunta dalle Autorità di pubblica sicurezza di Rimini, di escludere la Pallacanestro Forlì 2.015 dal torneo quadrangolare di Riccione, in programma tra il 21 e il 23 agosto, contro le squadre di Cividale, Fortitudo Bologna e Pesaro». L’assessore alla Sport del Comune di Forlì Kevin Bravi chiede rispetto per la comunità del basket forlivese.

«Abbiamo più volte preso le distanze e condannato pubblicamente», aggiunge, «gli episodi di violenza consumatisi a Rimini, poco prima di gara due della semifinale playoff di A2. Le “persone” che si sono rese protagoniste di quegli scontri non sono tifosi, ma individui il cui comportamento ignobile e senza scrupoli ha determinato un danno sportivo, economico e d’immagine rilevante per la pallacanestro forlivese. Mi preme però sottolineare, nuovamente, che lo sport e il basket di cui ci facciamo promotori, dentro e fuori dal campo, non è rappresentato da questi personaggi».

«La Pallacanestro Forlì 2.015», spiega, «è tutt’altra cosa; è rispetto per l’avversario, inclusione sociale, disciplina, fair play, passione e sacrificio per un percorso sportivo e finanziario che ha coinvolto e coinvolge centinaia di appassionati, famiglie, sponsor, scuole e giovani atleti. Ecco perché la notizia, da poco diffusa, dell’esclusione dell’Unieuro Forlì dalla “Riccione Basket Cup” ci lascia con l’amaro in bocca. Rispettiamo il lavoro e le considerazioni di ciascuno ma ci piacerebbe che, nei confronti di un’intera comunità, fosse fatto altrettanto».