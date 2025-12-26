Basket B, per le romagnole sarà una domenica da “circoletto rosso”

Non è ancora finito “l’eterno” 2025 per le romagnole della B, perché domenica prossima si concluderà il girone d’andata con tre partite di grande interesse e in particolare per la Virtus Imola, anche cruciale in chiave classifica.
I gialloneri infatti riceveranno al Ruggi quel Chiusi che attualmente occupa il 14° posto in classifica (a pari punti con Ferrara e Casoria), ovvero la salvezza diretta (l’ultima retrocede diretta, quattro vanno ai play-out incrociati). I toscani sono a quota 12, la Virtus (con una partita da recuperare, il 7 gennaio, a Casoria) a 8 e basta questo dato per spiegare l’importanza del match in programma al Ruggi alle 18.
Il Pala Costa, invece, ospiterà (ore 18) il derby fra OraSì Ravenna e Andrea Costa Imola, sfida che non necessita di particolari presentazioni e scaldata dalla passione del pubblico biancorosso, con circa 300 tifosi attesi nell’impianto bizantino. Faenza infine, dopo la Juve Caserta riceverà al Pala Cattani (ore 18) un’altra corazzata come la Virtus Roma, fra l’altro arrabbiata per il ko al foto-finish nel derby con la Luiss. E la Calvani-band, fra l’altro, deve vincere per qualificarsi alle final four di Coppa (già dentro matematica la Pielle Livorno), perché la parità a 30 con Luiss e Caserta la lascerebbe fuori a favore dei cugini universitari. Insomma, sarà una domenica tutta da gustare per appassionati e tifosi della B a spicchi.