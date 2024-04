Basket B, Faenza brinda in casa Andrea Costa, l’OraSì vince in scioltezza, cade la Virtus Imola

Serve un tempo supplementare per decidere il derby del Pala Ruggi, con i Blacks Faenza che espugnano 92-96 il parquet dell’Andrea Costa Imola. Per i faentini 24 punti di Vico e 15 di Poletti (anche 11 rimbalzi), mentre in casa biancorossa spiccano i 24 punti di Drocker e i 18 di Aukstikalnis.

Tutto facile per l’OraSì Ravenna, che regola 80-56 Vicenza in una gara chiusa di fatto dopo 30 minuti. Per Ravenna 22 punti di Bedetti e 13 di Onojaife.

Niente da fare infine per la Virtus Imola, che a Padova paga un pessimo terzo quarto e cade 88-72. Per i gialloneri 23 punti di Ohenhen e 11 di Chiappelli. La quarta sconfitta consecutiva spegne, ufficialmente, il sogno playoff per la Virtus Neupharma.