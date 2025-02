Basket A2, RivieraBanca sconfitta anche a Milano

C’è una bella differenza tra la sconfitta di Brindisi e quella di Milano nell’arco di 72 ore. Mercoledì sera RivieraBanca è uscita dal campo senza lottare, in casa dell’Urania (98-91) i biancorossi hanno accarezzato a lungo la possibilità di riprendere il cammino, ma è mancata la benzina negli ultimi due minuti. Avanti di 4 e palla in mano, Johnson ha fallito la bomba frontale del +7 e i padroni di casa hanno piazzato un mortifero parziale di 13-2. Rbr era partita fortissimo toccando anche il +14 (21-35) ma l’Urania ha cominciato a sparare una serie di triple chiudendo con un’altissima percentuale dall’arco. Non è bastata una super prestazione di Robinson (28 punti) e Johnson (doppia doppia e 8 assist) anche perchè Rimini continua a pagare gli infortuni: già senza Tomassini, non è neppure sceso in campo Simioni, mentre Camara è uscito in barella a 7’ dalla fine dopo un “ponte” sotto canestro di Gentile.