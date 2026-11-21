A un certo punto sono riemersi i fantasmi del derby perso a Forlì, quando Torino da -19 è tornata a -2. Ma stavolta la Dole non ha tremato, anzi, ha spinto nuovamente sul gas e con un parziale finale di 18-2 è passata al Pala Ruffini salendo momentaneamente al terzo posto in classifica. Una partita sempre in mano ai biancorossi che pur senza Denegri e tirando con percentuali non eccelse dall’arco, hanno sfoggiato una grande difesa. Stephens ha dato il via alla fuga, poi quando Torino si è portata a un solo possesso di svantaggio, ci ha pensato Udom a salire in cattedra e condurre la Dole alla vittoria.