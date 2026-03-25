Basket A2, la Dole ko in casa con Verona (74-86)

A dieci giorni dalla grande vittoria in Coppa Italia, la Dole subisce la rivincita di Verona che passa al Flaminio (74-86) e infligge ai biancorossi il secondo ko consecutivo in campionato. Senza Ogden zoppicante a bordo campo e con il trio delle meraviglie, Denegri-Marini-Tomassini a scartamento ridotto, Rbr paga il pessimo secondo quarto a livello difensivo (31 punti subiti) e da quel momento non ha più le armi e l’energia per rientrare in partita, a parte uno sprazzo di ritorno a -5. Senza dimenticare la netta supremazia dei lunghi veneti abili a sfruttare l’assenza di Ogden.