Basket A2, l’Unieuro lotta ma vince Brindisi (74-79)

L’incerottata Unieuro, priva di Harper e Gaspardo, lotta ad armi pari contro la Valtur Brindisi ma perde in volata (74-79). Una gara condotta inizialmente dagli uomini di Martino, poi i pugliesi sono entrati in partita sfruttando l’altissima percentuale nel tiro da due punti. Sotto anche di 10 punti, i forlivesi sono rientrati con un 8-0 in avvio di ultimo periodo trascinati da un grande Aradori (23 punti). E quando Pinza ha segnato la tripla del +1 a 2’45” dalla sirena, l’Unieuro ha pensato di poter bissare il successo dell’andata. Ma Francis, con una tripla e un contropiede, ha riportato avanti la Valtur, stavolta definitivamente. E per i biancorossi è l’ottava sconfitta casalinga stagionale.