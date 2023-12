Basket A2, L’Unieuro Forlì travolge Cento e si regala una notte in vetta

Unieuro Forlì-Sella Cento: 82-62 (24-15, 49-29, 71-47)

UNIEURO Allen 5 (1/2, 1/2), Cinciarini 9 (1/2, 1/4), Valentini 15 (3/4, 3/4), Zampini 8 (2/4, 1/2), Tassone 9 (0/1, 3/4), Johnson 10 (1/4, 2/5), Pascolo 6 (3/6), Zilli 12 (4/4), Pollone (0/2 da tre), Radonjic 8 (1/2, 2/3), Munari (0/1), Zilio. All.: Martino.

SELLA CENTO Mussini 14 (2/6, 1/5), Bruttini (0/6), Kuuba 7 (2/3, 1/2), Palumbo 13 (4/7, 1/4), Bucciol, Toscano (0/3), Magni, Archie 13 (5/8, 1/4), Moreno 7 (1/2, 1/5), Ladurner 8 (4/6). All.: Mecacci.

ARBITRI Rudellat, Grappasonno e Tarascio.

TIRI LIBERI Forlì 11/12, Cento 11/15.

TIRI DA DUE PUNTI Forlì 16/30, Cento 18/41.

TIRI DA TRE PUNTI Forlì 13/26, Cento 5/20

Una notte in vetta per l’Unieuro Forlì, che supera 82-62 la Sella Cento in una partita mai nata. La squadra di Martino ha infatti approcciato il match alla grande, conquistando un vantaggio in doppia cifra in meno di 8 minuti (22-11 con tripla di Zampini), ha visto gli emiliani riavvicinarsi a inizio secondo quarto sul 24-18 ma ha poi spinto sull’acceleratore, piazzando un 12-0 e doppiando gli avversari sul 36-18 con un 7/12 da tre punti clamoroso. La ripresa inizia con l’Unieuro che ne imbuca 11 in 4 minuti, sale a +25 e poi può gestire l’ampio vantaggio fino al +20 finale. In attesa di Chiusi-Fortitudo in programma oggi, l’Unieuro trascorre una notta in vetta.