Basket A2, l’Unieuro batte Avellino in volata (73-71)

Torna al successo l’Unieuro che dopo il brutto scivolone a Ruvo di Puglia, sfrutta il fattore campo per battere Avellino. Una partita combattuta nei primi due quarti, con distacchi minimi fra le due formazioni, poi i biancorossi giocano un ottimo terzo periodo chiuso a +9. Sembra fatta nell’ultimo quarto con l’Unieuro che sale 70-60, ma gli irpini recuperano fino al 73-71 a 14” dalla sirena, quando Aradori va in lunetta per due liberi ma li sbaglia entrambi. Avellino gioca per il supplementare, ma l’ex Rbr, Grande, fallisce la conclusione. Aradori (16 punti) e Harper (14) i migliori realizzatori dell’Unieuro.