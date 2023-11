Basket A1 donne, La E-Work Faenza ritrova Tagliamento per l’anticipo di questa sera con il Famila Schio

Dopo aver affrontato Bologna e Venezia, la E-Work completa la trilogia del brivido ospitando il Famila Schio nell’anticipo del Bubani (ore 20.30). Il sofferto ma prezioso successo su Battipaglia e la sosta hanno caricato le manfrede che nell’allenamento di mercoledì hanno ritrovato a sorpresa Tagliamento. «Una bella notizia - dice coach Paolo Seletti - ci aspettavamo tempi di recupero un po’ più lunghi, ma la frattura alla mano si è rinsaldata e dunque Marzia sarà disponibile».

Ma i motivi per sorridere non finiscono qui. «Spinelli sta sempre meglio, Brossman e Cvijanovic stanno smaltendo gli acciacchi, non tutte le giocatrici saranno al top, ma saremo al completo».

Il pronostico sembra chiuso ma la E-Work non si tira indietro. «Mi aspetto che la squadra faccia sudare Schio, così come aveva fatto con Bologna e Venezia. Il Famila ha confermato l’ossatura della scorsa stagione vincendo lo scudetto e finendo tra le prime quattro in Europa. Ha 12 giocatrici 12, con un reparto lunghe fortissimo e due tra le migliori italiane del campionato: Sottana e Keys. Un’altra che sta impressionando è Guirantes, fisicamente devastante e bravissima nell’uno contro uno. Contro una squadra che segna e corre tanto, anche con le lunghe, servirà una partita tattica e molto attenta».

Poi le ragazze di Seletti saranno attese da cinque partite in 25 giorni, in cui misureranno le loro reali potenzialità: Campobasso, Sesto San Giovanni, Roma, Sassari e Ragusa. «Un ciclo ravvicinato e impegnativo, determinante per capire quale potrà essere la nostra dimensione in questo campionato. La sfida con il Famila rappresenta un bel banco di prova in preparazione alla fase forse più importante della stagione. Una prestazione gagliarda è nelle nostre corde e ci dovrà aiutare ad acquisire ulteriore fiducia nei nostri mezzi, oltre ad accontentare e far divertire il pubblico di Faenza, che ha il palato molto fino».