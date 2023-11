Basket A1 donne, Booker a 7” dalla fine scaccia i fantasmi e la E-Work Faenza batte Battipaglia

E-Work Faenza-Battipaglia: 64-63 (14-13, 30-25, 51-37).

E-WORK FAENZA Franceschelli 12 (4/5, 1/1), Edokpaigbe 4 (2/4), C. Ciuffoli ne, Cvijanovic 13 (5/7, 0/1), Peresson 5 (1/3, 1/3), Spinelli (0/2), Grande ne, E. Ciuffoli ne, Dixon 16 (8/18), Booker 13 (4/10, 0/2), Brossman 1 (0/2). All.: Seletti.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA Pragliola, Franova (0/1 da tre), Lombardi 8 (1/3, 2/2), Seka 24 (9/10, 0/1), Potolicchio 9 (2/7, 1/3), Mini ne, Chiapperino 2 (1/2, 0/1), Chiovato 7 (3/9), Johnson 10 (3/9), Milani 3 (0/2, 1/3). All.: Maslarinos.

ARBITRI Dionisi, Lanciotti, Servillo.

TIRI LIBERI Faenza 10/12, Battipaglia 13/14.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ma contro una O.me.p.s. salita in Romagna ai minimi termini, la E-Work la risolve solo al fotofinish, rischiando davvero grosso. Decide una penetrazione di Booker a 7” dal gong.

Faenza ci mette un po’ ad ingranare: dopo l’iniziale vantaggio ospite (2-4 al 2’), sono Dixon e Cvijanovic a suonare la carica (10-7 al 6’). Malgrado le pochissime soluzioni offensive a disposizione, le campane lottano con orgoglio e, affidandosi ai muscoli di Johnson e alla rapidità di Seka, restano a stretto contatto (14-13 al 10’). Il primo allungo significativo romagnolo arriva solo al 13’ sul 23-17, favorito dal calo di energia e lucidità battipagliese e dalla zona press ordinata da Seletti. Sembrerebbe la svolta e invece le ospiti, trascinate dall’ottima Seka, piazzano un parziale di 0-6, così al 15’ è di nuovo parità. Grazie ad un paio di buone intuizioni in attacco, le manfrede arrivano all’intervallo sul 30-25, margine tutt’altro che rassicurante per le ragazze di Seletti.

Al rientro dagli spogliatoi, Battipaglia paga subito dazio rispetto a un primo tempo giocato a livelli non ordinari, vede il canestro esclusivamente con la solita Seka e Faenza, senza incantare schizza sul +11 (43-32 al 28’). Molto bene prima Edokpaigbe, in campo con tanta energia e poi Franceschelli, abilissima nel rubare un paio di palloni e trasformarli in altrettanti canestri. Il sigillo al terzo quarto è messo da Booker, volando in contropiede dopo l’ennesima palla persa dalle battipagliesi. Ma ecco che arriva l’incredibile epilogo.

Dopo il massimo vantaggio (53-37 al 31’), Faenza si spegne di colpo e le campane risalgono fino al clamoroso sorpasso firmato Potolicchio (60-61 a - 1’32”). Segna Cvijanovic (62-61), sbagliano Johnson e Peresson, a – 15” Potolicchio dalla lunetta sigla il 62-63. Booker in entrata riporta davanti le sue a -7”, mentre l’ultimo piazzato di Seka si spegne sul ferro.

Il prossimo impegno della E-Work, dopo la pausa per le qualificazioni della Nazionale agli Europei, è stato anticipato a venerdì 17 novembre alle 20.30, al Bubani contro Schio.