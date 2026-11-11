Softball Under 13, le Falcons Torre Pedrera campionesse d’Italia ricevute in Comune

Quattro anni fa erano otto bambine su un campo e nessuno che le allenasse. Oggi sono campionesse d’Italia. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari hanno ricevuto le giocatrici e lo staff tecnico dei Falcons Torre Pedrera, che a fine settembre a Modena hanno conquistato lo scudetto Under 13 di softball.

Il cammino era cominciato a Rovigo, dove due settimane prima le Falcons avevano conquistato l’accesso alla Final Four. A Modena, insieme a loro, c’erano Avigliana Rebels, Milano 1946 e Forlì. Semifinale in mattinata contro Milano 1946, vinta 5-2. Poi, lo stesso giorno, la finale: un derby romagnolo.

Per la società è il decimo tricolore giovanile. Il primo, però, a livello femminile, dopo nove titoli maschili (il primo nel 1997). Il progetto nasce da un messaggio. Lo ha mandato Simona, quattro anni fa, sul gruppo ormai silenzioso del vecchio Rimini Softball: ho otto bambine che si allenano, qualcuna ha un po’ di tempo per darmi una mano? «E quando Simona scrive così, il no non è un’opzione» ricorda la manager Federica Morri. Da lì è ripartito il softball giovanile riminese, partendo da zero: quello appena concluso era solo il terzo campionato.

A distinguere i Falcons è innanzitutto il percorso costruito attorno alle giocatrici e l’impegno delle famiglie: per giocare una regular season bisogna arrivare fino a Parma. Significativa anche la scelta tecnica. A Modena hanno giocato tutte e tredici, compresa la più piccola, classe 2017. «È la nostra politica – spiega Morri – ognuna ha espresso il massimo di sé stessa». In panchina, oltre a Federica Morri, ci sono Arianna Morri, Brunella Parma ed Erika Salvi, con l’aiuto di Tamara Capriotti. Lo spirito con cui la squadra ha affrontato le finali lo ha raccontato la stessa società sui propri canali social. Arrivare a Modena era già un traguardo, vincere la semifinale un altro: «per noi, tutto quello che sarebbe venuto dopo era un “in più”».