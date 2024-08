Semifinale play-off: il San Marino passa a Bologna in gara1

Colpo grosso per il San Marino, che passa al “Falchi” di Bologna in gara1 (4-8). La sfida, rinviata la sera precedente per pioggia, comincia male per i Titani, con Bologna che segna subito due punti al nuovo arrivato Centeno, che sarà però il pitcher vincente (2-0). La reazione della squadra di Bindi, è immediata e il fuoricampo di Alzarez, con le valide di Angulo, Celli e Diaz (doppio) ribaltano tutto (2-3). La svolta al 5°, quando le mazze sammarinese colpiscono duro con i fuoricampo di Pieternella e Batista e piazzano i cinque punti della svolta (2-8). All’ultimo inning arriva l’homer di Martina (4-8) ma per la Fortitudo è troppo poco e troppo tardi. Stasera alle 20.30 gara2,