San Marino, stasera comincia la caccia al settebello tricolore

Sei come gli scudetti in bacheca, sei come le finali consecutive giocate. San Marino spera di cambiare il primo numero nella serie tricolore che scatta questa sera alle ore 21 al Cavalli di Parma (garadue sempe in Emilia domani alle 20.30).

E’ una finale e quindi non c’è un pronostico chiaro. San Marino è uscita così così dal quarto di finale contro Grosseto, ma ha chiuso alla grande la semifinale contro la Fortitudo. Parma ha vinto le prime sei partite di play-off (tre con Nettuno e tre con Macerata) poi si è incartata e senza la “frittatona” dello staff tecnico nella bella, stasera sarebbe in poltrona davanti alla tv a guardare le Italian Baseball Series.

Invece, come dice il manager dei titani, Doriano Bindi «ora si presenteranno in campo con il morale alto, l’adrenalina a mille e il fatto di aver vinto sul campo e non a tavolino ha un valore diverso».

La sua squadra è rimasta ferma dieci giorni prima di questa finale, può essere un fattore negativo? «Forse è servito per far riposare un po’ i lanciatori e per smaltire qualche acciacco, ma siamo rimasti fermi troppo in questo momento della stagione e bisogna subito ritrovare il ritmo gara».

Il punto di forza di Parma? «Un buon monte, non lunghissimo, quindi credo che un pitcher come Casanova possa anche restare in pedana sette riprese. Il line-up ha mazze pesanti, anche se con Macerata sono rimasti tredici inning senza fare punti».

Le Italian Baseball Series 2024 sono il remake di quelle dl 2022 vinte 4-3 dal San Marino che gioca ininterrottamente la finale dal 2019, Negli ultimi vent’anni è la squadra che ne ha giocate di più (20). Per Bindi è la decima da manager». Le finali sono tutte uguali e si giocano solo per vincerle. La prima, quella del 2005, aveva un sapore diverso, ero più emozionato, poi tutto passa e per tanti aspetti diventa come una normale partita di campionato».

La rotazione per Bindi sembra scontata: Centeno e Vassalotti i partenti per le due partite di Parma, Lage per garatre giovedì prossimo a San Marino. Il tecnico ducale Saccardi ha dichiarato che stasera toccherà a Figueredo, anche se rinunciare a Casanova, almeno come partente, sembra molto strano».