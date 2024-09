San Marino si arrende in gara5: scudetto al Parma

Il Parmaclima espugna il diamante di Serravalle (6-0) e conquista lo scudetto numero 11 della sua storia. A distanza di 14 anni dall’ultima gioia tricolore, allora nel derby della via Emilia con Bologna, dopo le finali perse nel 2018 con l’UnipolSai e nel 2022 proprio con San Marino, la squadra di Marcello Saccardi non sbaglia il secondo match ball delle Italian Baseball Series 2024 e in una partita, per lunga parte equilibrata, si dimostra cinica abbastanza da piegare la resistenza dei Titani piazzando un acuto ad inizio gara e mettendo il punto esclamativo in coda. Al nove di Doriano Bindi manca invece, ancora una volta, incisività nel box (una sola valida), anche per merito del partente parmigiano Matteo Bocchi autore di una prestazione da 9 strikeout in 5 riprese, e a metà gara getta al vento l’unica vera occasione per riprendere gli avversari. Il Parmaclima così chiude un cerchio con San Marino dopo l’amaro in bocca rimasto nel 2022 dove vide volare via lo Scudetto alla dodicesima ripresa di gara-7.