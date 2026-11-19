San Marino riparte dal ricevitore. Ed è una storia abbastanza lunga quella dei catcher sul Titano da quando Simone Albanese ha attaccato gli spikes al chiodo (fine 2021). Dopo lo storico capitano, dietro il piatto di San Marino si sono alternati Gabriel Lino per due campionati, poi Alvarez, l’americano Procton e Colmenares, con questi ultimi due che hanno ceduto maschera e schinieri allo stesso Lino, con alterne fortune, negli ultimi due anni di play-off.

Così i vice-campioni d’Italia, che saranno allenati ancora da Jairo Ramos, hanno ingaggiato Marc Rodriguez, uno dei giovani più interessanti nel ruolo nel panorama italiano. Il neo titano è un classe 2004 ed è reduce da una stagione convincente sempre in Serie A Gold con la maglia della Palfinger Reggio Emilia.

Spagnolo di Barcellona, il prossimo 13 gennaio compirà 23 anni e fa parte sia del gruppo della Nazionale Under 23 iberica sia quello della Nazionale maggiore.

Nonostante la sua giovane età, si può dire che Rodriguez sia già un giocatore molto esperto nel nostro batti e corri. Comincia infatti la sua avventura italiana a 18 anni nel 2022 a Brescia, poi la naturale crescita e l’assestamento su buonissimi livelli nell’annata successiva con l’Oltretorrente (330 di media battuta) e nel 2024 con Reggio, quando tocca addirittura .433. Nel 2025 scende a .253 di media, mentre nel 2026 primeggia in squadra per media battuta (.309) e ci aggiunge 7 doppi, due fuoricampo e 22 rbi. Continua così l’operazione ringiovanimento della squadra sammarinese.