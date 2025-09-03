San Marino, è l’ora di prendersi la rivincita

Il record di dieci finali consecutive di Nettuno (dal ‘93 al 2002) è difficilmente raggiungibile, ma San Marino è sulla buona strada. Quella che comincerà stasera alle 20,30 a Serravalle sarà la settima Italian Baseball Series di fila che affrontano i titani, l’11a negli ultimi quindici campionati, la 14a in totale. Il bilancio è di sei scudetti e sette sconfitte, mentre Parma è alla decima finale tricolore, con uno score migliore: sei vinte e tre perse.

E’ il remake della finale dello scorso anno quando i ducali vinsero il loro scudetto numero 11 e sinceramente alla vigilia sembra difficile indicare una formazione favorita.

C’è chi dice che l’attacco di Parma è più completo e fa paura con tutti i nove battitori, ma San Marino ha dimostrato nella semifinale contro la Fortitudo, che quando mostra tutto il proprio arsenale, diventa durissima per i pitcher avversari. Poi se entra in gioco la variabile impazzita Lorenzo Di Raffaele, con due fuoricampo in garaquattro, ecco che i pronostici rischiano di saltare.

C’è anche chi dice che il monte straniero di San Marino ha tante frecce al proprio arco, con Paricaguan (pitcher partente stasera) e Lage (sul monte in garatre) che rappresentano due punti dominanti della rotazione di Bindi, come i due rilievi Leal e Mendez.

Sull’altro fronte, Casanova resta uno dei lanciatori più apprezzati in questi anni, ma in garatre di semifinale con Macerata ha un po’ scricchiolato.

Parma ha qualcosa in più nella gara riservata al pitcher italiano (garadue e l’eventuale garaquattro) con Bocchi a comandare e Scotti designato a chiudere le partite.

Chi conosce a memoria il clima delle finali e l’atmosfera che si resprira alla vigilia è il manager sammarinese Doriano Bindi. «Ogni finale ha una sua storia e l’emozione è sempre alta perchè è l’appuntamento più importante della stagione. E’ vero che alla finale arrivano le due squadre più accreditate, ma la finale va sempre guadagnata e le sorprese possono essere all’ordine del giorno. Parma? Squadra molto forte, fanno tutto benissimo, in battuta, sul monte, nella corsa sulle basi. I nostri avversari esprimono baseball di alto livello in tutti i settori del campo. Contro una simile squadra bisognerà giocare bene in difesa, senza sprecare. Non si possono regalare out agli avversari in un contesto del genere, diventa molto pericoloso. In attacco bisogna essere bravi ad aggiustarsi sui lanci dei loro pitcher, capire cosa fare contro un determinato lanciatore».