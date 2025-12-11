San Marino Baseball, il nuovo manager è Jairo Ramos

Jairo Ramos è il nuovo manager del San Marino Baseball. Lo annuncia il club del Titano: “Lo abbiamo avuto come temibile avversario da giocatore, poi ha vestito i nostri colori mostrando classe infinita e collezionando titoli in serie (3 Scudetti e 2 Coppe dei Campioni). Lo abbiamo ritrovato come manager su un’altra panchina, quella del Bbc Grosseto, e poi di nuovo in casacca sammarinese come bench coach per la scorsa stagione. Prende il posto di Doriano Bindi, che ha detto basta dopo l’ultimo campionato, conclusosi in gloria con lo Scudetto”. «Mi è stato chiesto di rivestire il ruolo di manager - ha detto Ramos - una posizione importante. La prima idea era quella di continuare a fare il bench coach, ma Mauro mi ha convinto e ora sono entusiasta di questa avventura. Non vedo l’ora di cominciare. Cosa cambia da giocatore a manager? Beh, parecchio. Quando devi solo giocare puoi stare concentrato solo sul tuo, su quello che devi fare. Da allenatore devi portare a remare sulla stessa barca un gruppo di ragazzi numeroso. Servono fiducia e comunicazione»