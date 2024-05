San Marino, arriva il Grosseto guidato dall’ex Junior Oberto

Il girone Elite del campionato di baseball manda in scena nel week-end il primo big match tra Bologna e Parma. Entrambe vittoriose al debutto, tre volte con le due formazioni di Grosseto. L’altra tripletta l’ha fatta San Marino che stasera (ore 20) e domani (ore 15 e 20) ospita proprio una maremmana, il Bbc Grosseto, sfida andata in scena in semifinale nel 2022. Il manager dei toscani è Junior Oberto, vecchia conoscenza dei titani, mentre Doriano Bindi ha tutte le intenzioni di proseguire sulla strada intrapresa con Macerata.

«Con Macerata - dice il manager di San Marino - sono andate bene le prime due partite, la terza l’abbiamo vinta grazie alla prestazione di un singolo, ma la tripletta soprattutto a inizio stagione è un ottimo risultato».

Più e meno della squadra al debutto? «Sul monte di lancio abbiamo concesso solo tre punti. Bisogna migliorare a livello di controllo perché 16 basi ball sono molte. In battuta siamo all’inizio e bisogna crescere, ma è normale alla prima di campionato».

L’unico contrattempo è stato l’infortunio al dito della mano di Alvarez, ma nulla di grave e il catcher verrà monitorato e valutato giorno per giorno. Bindi conferma la rotazione sul monte della scorsa settimana, quindi pallina a Quevedo, Pomponi, De Leon, rispettivamente opposti a Gonzalez Valera, Soto Lopez e il cubano Carbo.

A lanciare la prima pallina questa sera sarà Joe Mazzuca che ha scritto pagine importanti (e alzato parecchi trofei) nella storia del baseball sammarinese.