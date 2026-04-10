Parte la caccia al San Marino: subito big match con Macerata

Play-ball come si dice nel gergo del baseball. Dopo l’antipasto della scorsa settimana con l’inizio del campionato di Serie A Silver, questa sera comincia anche la Serie A Gold, la massima serie di uno sport che ha ricevuto una clamorosa e inaspettata pubblicità per l’avventura della nazionale italiana al World Baseball Classic.
Il campionato propone al debutto subito un big match, perchè San Marino-Macerata (oggi alle 19 sul Titano e domani nelle Marche) potrebbe pure essere anche l’ultimo atto della stagione viste le forze in campo delle due squadre,
«Macerata si è inserito qualche anno fa nel novero delle squadre che puntano al bersaglio grosso - dice il giemme del San Marino, Mauro Mazzotti - ed è una delle nostre principali avversarie come le classiche Parma e Bologna. Sulla carta chi può inserirsi nella lotta al vertice può essere il Nettuno che ha fatto una grossa campagna acquisti, anche se è difficile fare dei piani con le figurine, solo il campo dirà quali saranno i reali valori».
Una frase ormai abituale di Mazzotti è che la squadra favorita è sempre quella con il tricolore sulle casacche, quindi caccia al San Marino. «In tutti gli sport il ruolo di favorito spetta alla squadra campione in carica, ma è anche vero che confermarsi è anche più difficile che vincere. Perchè le avversarie vogliono prendersi le rivincite e hanno fatto di tutto per armare squadre ancor più competitive».