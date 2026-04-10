Parte la caccia al San Marino: subito big match con Macerata

Play-ball come si dice nel gergo del baseball. Dopo l’antipasto della scorsa settimana con l’inizio del campionato di Serie A Silver, questa sera comincia anche la Serie A Gold, la massima serie di uno sport che ha ricevuto una clamorosa e inaspettata pubblicità per l’avventura della nazionale italiana al World Baseball Classic. Il campionato propone al debutto subito un big match, perchè San Marino-Macerata (oggi alle 19 sul Titano e domani nelle Marche) potrebbe pure essere anche l’ultimo atto della stagione viste le forze in campo delle due squadre, «Macerata si è inserito qualche anno fa nel novero delle squadre che puntano al bersaglio grosso - dice il giemme del San Marino, Mauro Mazzotti - ed è una delle nostre principali avversarie come le classiche Parma e Bologna. Sulla carta chi può inserirsi nella lotta al vertice può essere il Nettuno che ha fatto una grossa campagna acquisti, anche se è difficile fare dei piani con le figurine, solo il campo dirà quali saranno i reali valori». Una frase ormai abituale di Mazzotti è che la squadra favorita è sempre quella con il tricolore sulle casacche, quindi caccia al San Marino. «In tutti gli sport il ruolo di favorito spetta alla squadra campione in carica, ma è anche vero che confermarsi è anche più difficile che vincere. Perchè le avversarie vogliono prendersi le rivincite e hanno fatto di tutto per armare squadre ancor più competitive».

Ritocchi importanti

Il roster scudettato del 2025 è stato confermato per gran parte, ma la parola chiave di questa stagione a San Marino è stato ringiovanimento. «E’ una cosa che cerchiamo di fare già da qualche anno, il materiale umano giovane e di livello non è facile trovarlo, stiamo attenti a quello che può proporre il mercato che quest’anno ci ha offerto la possibilità di ingaggiare Guevara, l’esterno centro della nazionale (che prende il posto di Federico Celli passato a Bologna, ndr), Wong che ha 21 anni e arriva da un percorso Pro, sul monte di lancio Artitzu classe 2002 oltre a due ragazzi provenienti dal vivaio dei Falcons Torre Pedrera come Magnani e Mazzone che potrebbero rappresentare il futuro». Detto che ha salutato anche Batista ed è arrivato l’altro azzurro Renzo Martini, si è parlato di Artitzu l’unico elemento nuovo in un monte di lancio ormai collaudato con Lage, Leal e Mendez per la partita dello straniero, Palumbo, Di Raffaele e Artitzu in quella riservata ai pitcher italiani.

La nuova guida tecnica

Ma la grande novità sarà in dug-out con Jairo Ramos promosso manager. «Quando si sostituisce una leggenda come Bindi, perché i risultati parlano per lui, non è mai facile prendere una decisione. Siamo andati su Jairo che da noi ha fatto il giocatore e poi è entrato nello staff tecnico, conosce i giocatori, l’ambiente, sa quello che serve per dirigere una squadra nel campionato italiano e gli piace il baseball di un certo livello». Come giudica la nuova formula della Serie A? «La divisione tra Gold e Silver è sostanzialmente un ritorno alla Serie A1 e A2, due campionati con obiettivi diversi. La Federazione ha deciso di organizzare la Serie A Silver come campionato di sviluppo, con più partite rispetto alla Gold dove il clou sarà concentrato nei play-off. La cosa interessante, per chi avrà la fortuna di arrivare in fondo, è la reintroduzione delle serie di semifinale e finale su sette partite: questo aumenta il thriller e in queste serie più lunghe l’inerzia e lo stato di forma dei giocatori saranno ancor più importanti».

Il dopo-Classic