New Rimini si illumina con l’arrivo di Pulzetti

Molte conferme e alcuni innesti di qualità e di esperienza. Il roster del New Rimini che si presenterà al via del campionato di baseball di serie A, nel girone C, è pressoché definito ed ora bisognerà regolarizzare la permanenza in Italia del lanciatore straniero da tempo sul taccuino della società riminese. l’arrivo italiano più importante è quello di Luca Pulzetti, reduce da una carriera intera vissuta a San Marino, per tredici anni ai massimi livelli del baseball italiano ed europeo. Pulzetti è un interno, il 15 aprile compirà trent’anni ed è in grado di coprire tutti i ruoli, con una grande esperienza maturata nel ruolo di interbase e sul cuscino di terza base. «Con San Marino - dice Pulzetti - è terminata una lunga e bellissima storia sportiva e di amicizia, ora ne comincia un’altra con New Rimini e sono molto motivato. Conosco bene il general manager Mario Chiarini, mi ha allenato ed è stato mio compagno di squadra a San Marino, ci siamo parlati spesso in questo periodo e ho sentito il desiderio forte di New Rimini di avermi come un loro giocatore. Certo, è una dimensione diversa, siamo neopromossi e miriamo alla salvezza e mi impegno a portare il mio contributo. Sono nato a Rimini e per la prima volta giocherò nella squadra della mia città. Ambizioni? Siamo giovani, c’è tanta determinazione e voglia di crescere. Io sono fiducioso, la squadra è competitiva e anche a Bologna, in amichevole contro i campioni d’Italia, nello scorso week-end abbiamo fatto bella figura. Nello spogliatoio c’è un ottimo clima, percepisco la fiducia di tutti, darò il massimo».

Oltre all’arrivo di Pulzetti c’è l’importante ritorno di Marco Baccelli, ex capitano del New Rimini due anni fa in serie A e che ha disputato l’ultima stagione nella massima serie con gli Athletics Bologna. Altro ritorno, sul monte di lancio, per Gianluca Tognacci, lo scorso anno a San Marino dopo tanti anni giocati in riva all’Adriatico, anche in serie A con il New Rimini due stagioni fa. Sul monte di lancio ci sarà Elia Sartini, in arrivo dai Falcons Torre Pedrera. Come ricevitore, dal Rimini ’86 è arrivato Mattia Giardini, mentre ci saranno il position player Alejandro Chacon, venezuelano di 23 anni con esperienza a Reggio Emilia e Foggia, oltre al cubano Jesus Baro, esterno con passato anche a Macerata e agli Athletics Bologna.

Roster quasi completo

New Rimini ha quindi confermato gran parte del roster che ha stravinto la serie B: il ricevitore Signorile, i lanciatori Aiello e Metalli Grisetti. Poi gli interni Canuti, Cifalinò, Cortesi e Perazzini. Sugli esterni Gabrielli, Bonemei, Focchi, Montanari e Pini.