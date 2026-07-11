Il San Marino riparte da Grosseto per sfidare l’insidiosa Big Mat

Riparte il campionato di A Gold di baseball dopo lo stop per la Nazionale e per il San Marino c’è la trasferta grossetana contro la Big Mat (ore 15.30 e 20.30).

Durante la sosta la squadra di Ramos ha operato tre volte sul mercato, ma oggi presenterà solo Sanchez, mentre per Rosso e Rifaela bisognerà attendere ancora. «Sanchez è appena arrivato e potrà scendere in campo all’occorrenza – dice il general manager Mauro Mazzotti - mentre Rosso e Rifaela si uniranno a noi nelle prossime settimane in previsione dei play-off. La squadra si sta abituando nel corso degli anni a questo trend di acquisti, necessari per dei play-off che propongono un calendario con poche pause e più inning da giocare nello spazio di poco tempo».

Il focus del San Marino, dunque, sarà sulla Big Mat, che ha appena piazzato una doppietta nei recuperi contro il Collecchio, ma anche sul futuro. «Abbiamo ancora sei partite di regular season da giocare e vogliamo rispettare il campo, gli avversari e il calendario – continua Mazzotti - Però è chiaro che l’obiettivo, in questo momento, è arrivare ai play-off nella miglior condizione possibile. In questo senso ci saranno turnazioni e avvicendamenti più frequenti».

I Titani infatti hanno già conquistato il primo posto del girone e possono gestire la strada verso i play-off. «In regular season siamo stati bravi a centrare quattro vittorie con Macerata per il primo posto – chiude Mazzotti - Detto questo, bene il primo posto, ma è più importante arrivare nella forma migliore ai quarti di finale. L’altro girone? Ci sono ancora alcuni scontri diretti importanti, sarà battaglia fino alla fine».

La sosta, intanto, ha permesso al manager Ramos di recuperare il lanciatore Lage, che oggi tornerà a fare il partente.