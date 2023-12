Il baseball cambia rotta: la A Elite a 6 squadre

Non siamo ancora alla divisione totale e al ritorno di A1 e A2, ma la strada imboccata porta in questa direzione. In attesa di vedere la definitiva divisione, operativa dal 2025, il prossimo campionato di baseball ha già vinto una battaglia: cancellare una prima fase con poco senso, soprattutto per le società di vertice.

Si comincia l’ultimo week-end di aprile, la serie A Elite (in realtà l’hanno chiamata girone A ma non ha nulla a che fare col resto) sarà a sei squadre, gare di andata e ritorno su tre partite da sette inning (molto meglio di due da nove con buona pace dei detrattori) il venerdì sera e due gare il sabato. In realtà bisogna fare un passo indietro, perché nella prima bozza le squadre dovevano essere dodici divise in due gironi da sei, ma Modena e Ronchi si sono tirate indietro. Allora si è passati al girone Elite unico da dieci, ma anche qui qualcuno ha tentennato (Reggio Emilia in primis) e così si è arrivati a sei: Bologna, San Marino, Parma, Macerata e le due di Grosseto. Mentre le altre 23 (sembra infatti ci sia una rinuncia) dove figurano anche Godo e New Rimini, saranno divise in tre gironi da sei e uno da cinque e giocheranno gare di andata e ritorno su due partite da nove inning con partenza il 20-21 aprile.

Al termine della prima fase, le prime quattro della A Elite si qualificano ai quarti di finale, le ultime due invece i play-off dovranno conquistarli spareggiando con le perdenti delle due sfide tra le quattro vincenti dei quattro gironi della A “secondaria”. Determinata la griglia dei play-off, le 21 squadre restanti saranno inserite in tre gironi da sette e daranno vita alla Poule Salvezza: gare di sola andata e le ultime dei tre gironi giocheranno un play-out per determinare l’unica retrocessa in serie B. Una sola retrocessione a fronte di un campionato di 29 squadre non si può proprio sentire.

Tornando ai play-off, sempre sulla distanza dei sette inning, nei quarti si giocherà al meglio delle cinque partite, mentre semifinali e finali saranno su sette gare, con l’eventuale bella delle Italian Baseball Series giovedì 5 settembre.

Resta invariata la formula del campionato di serie B dove sono ai nastri di partenza Falcons Torre Pedrera, Ravenna, Rimini 86 e il neopromosso San Marino: quattro gironi da otto, prime due ai play-off incrociati, ultime due ai play-out.