Federico Celli lascia il Titano e approda alla Fortitudo Bologna

Federico Celli lascia il San Marino per la Fortitudo. Nuova esperienza dunque per il trentenne esterno riminese, che sul Titano ha decisamente lasciato il segno vincendo tre scudetti (2021, 2022 e 2025) e una prestigiosa Tripla Corona nel 2020. Celli ha finora disputato 358 partite nella massima serie con una media difensiva di .966, commettendo solo 19 errori in carriera. In attacco ha battuto 393 valide, segnando 310 punti, battendone a casa 232, colpendo 84 doppi, 13 tripli e 42 fuoricampo. La sua media battuta è 328.

Punto di forza anche della nazionale azzurra, nella prima fase della carriera ha giocato nel Rimini, con cui ha conquistato il suo primo scudetto nel 2017. Dopo l’ultimo trionfo tricolore del 2025, invece, il neo fortitudino è da poco rientrato in Italia dopo aver partecipato alla prima edizione di Baseball United, la nuova lega professionistica asiatica-mediorientale. Con i Mid East Falcons di Dubai, l’esterno si è aggiudicato il torneo sconfiggendo in una serie di tre partite i Mumbai Cobras. Celli è stato tra i protagonisti, battendo due pbc in gara2 e collezionandone alla fine 13, migliore del torneo. «Vorrei ringraziare tutta la società ed i giocatori della Fortitudo per avermi accolto a braccia aperte - le sue prime parole - Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione».