Baseball, un nuovo tunnel di battuta per il “Casadio” di Godo

Il nuovo “tunnel di battuta”, la struttura protettiva usata nel baseball e nel softball per allenare i lanci e le battute in sicurezza, è stato inaugurato oggi all’impianto sportivo Casadio di Godo. La struttura, danneggiata dall’alluvione, è stata spostata e collocata in prossimità degli spogliatoi dopo la riqualificazione grazie anche al contributo di Unicredit. Per la sindaca Valentina Palli, il taglio del nastro è “un momento particolarmente significativo per la nostra comunità.

L’alluvione aveva colpito duramente questo impianto, mettendo in difficoltà società, atleti e famiglie che vivono questi spazi”. Fin dai giorni dell’emergenza, aggiunge, “una straordinaria rete di solidarietà ha visto impegnati enti, cittadini, volontari, realtà del territorio e non solo. Un ringraziamento particolare va a Unicredit, che ha scelto di sostenere questo progetto”. La nuova struttura, aggiunge l’assessore allo Sport Mirco Frega, “garantirà una maggiore fruibilità dell’impianto tutto l’anno, compresi i mesi autunnali e invernali, offrendo spazi adeguatamente protetti dalle intemperie”.

Oltre al tunnel di battuta, nello spazio sarà allestita una palestra multifunzionale per la Baseball Godo e calcio Ac Godo. Livio Stellati, responsabile Sviluppo territoriale Region Centro Nord Unicredit, ricorda che è uno dei progetti realizzati grazie a “Rigenerare”, iniziativa voluta da Unicredit “che è stata, da subito e su più fronti, al fianco delle famiglie e delle imprese romagnole colpite dall’alluvione. Un aiuto concreto alla ricostruzione materiale dei luoghi, per restituire alle comunità spazi di incontro e di crescita”. La riqualificazione del tunnel di battuta non è l’unica opera realizzata in questi mesi nell’impianto sportivo di Godo. È in fase di realizzazione una nuova cabina Enel che consentirà di alimentare le torri faro tramite un’utenza fissa, eliminando così il generatore provvisorio precedentemente installato. Per quanto riguarda il calcio, dopo il recupero degli spogliatoi, delle panchine, delle porte da gioco e delle recinzioni perimetrali, saranno avviati ulteriori interventi di completamento per risolvere problematiche funzionali ancora presenti. I lavori saranno eseguiti durante la pausa estiva delle attività sportive.