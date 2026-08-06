Baseball: tre fuoricampo per Rifaela e San Marino va in semifinale (9-10)

Crocetta – San Marino 9-10

SAN MARINO: Guevara ec (2/5), Marlin ss (1/3), Pieternella es (0/4), Rifaela ed (3/4), Martini 1b (2/4), Angulo 2b (2/5), Colmenares r (1/5), Wong dh (0/4), Di Fabio 3b (0/3).

CROCETTA: Severino ec (1/3), Piazza (Fava r 1/1) 2b (1/2), Pomponi ss (0/3), Sambucci 1b (1/5), Adorni es/ed (1/5), Covati 3b/2b (0/4), Segreto r/3b (3/5), Viloria (Gerali) dh (3/5), Zoni (Marchesi es 0/2) ed (0/3).

SAN MARINO: 021 210 400 = 10 bv 11 e 3

CROCETTA: 400 110 030 = 9 bv 11 e 0

LANCIATORI: Sanchez (i) rl 4.2, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 5; Leal (W) rl 2.1, bvc 4, bb 0, so 5, pgl 0; Mendez (r) rl 1, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 3; Artitzu (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Carrillo (i) rl 3.1, bvc 3, bb 3, so 2, pgl 3; Bigliardi (r) rl 0.0, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 2; Montanari (L) rl 3.1, bvc 5, bb 1, so 5, pgl 5; Bonvini (f) rl 2.1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: tre fuoricampo di Rifaela (1p. al 2°, 1p. al 5° e 1p. al 7°), uno di Angulo (1p. al 2°), uno di Adorni (4p. al 1°) e uno di Sambucci (3p. all’8°); doppi di Severino e Viloria.

Con una partita dai mille saliscendi e con uno strepitoso Rifaela, autore di tre fuoricampo, San Marino vince 10-9 gara3 a Parma con la Crocetta e chiude sul 3-0 la serie. In semifinale l’avversario sarà Bologna, con gara1 e gara2 da giocarsi a Serravalle venerdì 14 e sabato 15 agosto.