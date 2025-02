Baseball Serie A, il calendario: si parte con San Marino-Fortitudo Bologna

Ecco il calendario della Serie A di baseball 2025 (qui tutte le gare). La Serie A prenderà il via nel fine settimana dell’11 e 12 aprile. Nel gruppo A, il Reggio Emilia ospiterà il Parma campione d’Italia, San Marino affronterà la Fortitudo Bologna, mentre il Macerata accoglierà il Nettuno 1945. A Grosseto, invece, grande attesa per il derby della prima giornata tra BBC e BSC. Dopo l’esordio in gara uno, le sfide proseguiranno a campi invertiti in occasione della seconda partita del fine settimana.

Tutte le squadre del girone A sono già ammesse ai playoff, dove incontreranno le prime due formazioni provenienti dai gironi B, C, D ed E, che inizieranno il proprio campionato il 26-27 aprile. Gli ottavi di finale si disputeranno il 25-26 luglio in una serie al meglio delle tre partite. Successivamente, quarti di finale, semifinali e Italian Baseball Series si giocheranno su serie al meglio dei cinque incontri. La finale scudetto è in programma il 3, 4, 8, 9 e 10 settembre (le ultime due date se necessarie).

Le squadre sconfitte agli ottavi di finale si sfideranno invece nelle qualificazioni per la Serie A Gold 2026, suddivise in due gironi che si concluderanno il 30-31 agosto. Al termine, le prime classificate di ogni girone accederanno alla Serie A Gold del prossimo anno, mentre le perdenti entreranno nella Serie A Silver.

Le squadre che non hanno preso parte alla post-season disputeranno la poule Salvezza, che si concluderà con la finale playout, in programma il 27 settembre, il 4 ottobre ed eventualmente gara 5 il 5 ottobre.