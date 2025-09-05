Baseball, San Marino: una rimonta incredibile vale il 2-0 contro Parma (8-7)

Incredibile rimonta in Gara 2 della formazione del Titano, sotto 5-0 dopo 4 inning, e 7-3 prima dell’ultimo attacco, ma capace di ribaltare il risultato sull’8-7 con un singolo walk off di Pieternella da 2 punti. La serie scudetto riprenderà a Parma lunedì 8 settembre alle 20.30 con Gara 3, sempre in diretta su Raisport dalle 20.20.

San Marino sale sul 2-0 nella finale scudetto superando 8-7 il Parma Clima a Serravalle. Dopo aver perso in maniera netta il primo match, la squadra di Saccardi sembrava aver ottenuto il riscatto dopo essere salita 5-0 nel 4° inning e aver iniziato l’ultimo avanti 7-3. Il secondo rilievo emiliano Santana non è riuscito a trovare l’area di strike e il cambio con Angioi non è stato sufficiente a portare a casa la partita. il tabellino.

PARMA: Angioi 2b/l (0/4), Gonzalez ed/2b (0/3), Geraldo ss (1/4), Concepcion 3b (1/3), Mineo r (1/3), Ascanio 1b (0/4), Astorri (Catellani ed) dh (1/4), Battioni ec (0/2), Flisi es (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (0/4), Marlin ss (2/5), Helder 1b (0/5), Lino r (0/3), Angulo (Lo. Di Raffaele, Proctor) 2b (2/4), Pieternella dh (2/5), Diaz es (2/4), Celli ec (0/2), Di Fabio (Servidei) 3b (0/3).

PARMA: 000 500 200 = 7 bv 5 e 1

SAN MARINO: 000 003 005 = 8 bv 7 e 3

LANCIATORI: Bocchi (i) rl 5, bvc 2, bb 1, so 8, pgl 0; Scotti (r) rl 2.2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Santana (r) rl 0.1, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 4; Angioi (L) rl 0.2