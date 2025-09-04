Baseball, San Marino trionfa in gara-1 (16-6)

Un torrenziale secondo inning da 10 punti consente al San Marino Baseball di conquistare gara1 e di portarsi sull’1-0 nella Italian Baseball Series (16-6). I battitori di casa sono riusciti a mettere presto in difficoltà il partente di Parma, Erly Casanova, e hanno costruito passo dopo passo un margine poi divenuto incolmabile. Il lanciatore vincente di gara1 è Paricaguan. Da segnalare le 17 valide totali, tra cui il 4/5 con un grande slam e cinque punti battuti a casa per Pieternella. Stasera alle 20.30 la seconda partita sempre sul diamante di Serravalle.

SAN MARINO BASEBALL – PARMA BASEBALL 16-6

PARMA: Angioi 2b (0/3), Gonzalez ed (2/5), Geraldo ss (3/5), Concepcion 3b (0/4), Mineo (Monello 1/2) r (0/2), Ascanio 1b (1/4), Astorri dh (1/4), Flisi es (0/3), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (3/5), Marlin ss (1/5), Helder 1b (3/6), Lino r (2/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/4), Pieternella dh (4/5), Diaz es (2/4), Celli ec (0/2), Di Fabio 3b (1/3).

PARMA: 000 005 100 = 6 bv 9 e 3

SAN MARINO: 0(10)4 001 01X = 16 bv 17 e 1

LANCIATORI: Casanova (L) rl 1.1, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 8, Niño (r) rl 1, bvc 3, bb 3, so 1, pgl 6; Kourtis (r) rl 2.2, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0; Catellani (f) rl 3, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 2; Paricaguan (L) el 5.2, bvc 7, bb 0, so 7, pgl 4; Leal (r) rl 2.1, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 1; Mendez (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 8.

NOTE: fuoricampo di Piertenella (4p. al 3°) e Geraldo (2p. al 6°).