San Marino vince 6-0 la quarta partita col Bbc Grosseto e chiude la serie di quarti di finale sul 3-1. In semifinale l’avversario sarà la Fortitudo Bologna, che inizierà la serie in casa. Nella gara che ha chiuso i quarti, da segnalare la prestazione di Michele Vassalotti, autore di una partita completa senza subire punti, e di un attacco capace di produrre 9 valide con 8 giocatori diversi. Fuoricampo da tre punti per Marcos Diaz.