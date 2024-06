Baseball, San Marino ricomincia dall’insidioso Macerata

Riparte dopo una pausa sostanzialmente inutile il campionato di serie A e propone la prima giornata del girone di ritorno. La capolista San Marino affronta Macerata e come accaduto all’andata, le due squadre si alternano nel ruolo di “home team”: stasera si gioca nelle Marche e domani si replica a Serravalle (nuovo orario 16,30 e 20,30).

Si ricomincia con San Marino davanti a tutti: la squadra di Bindi ha giocato in modo quasi perfetto il doppio scontro diretto contro Bologna e Parma ottenendo cinque vittorie che l’hanno proiettata al primo posto solitario.

Il trittico con Macerata però consiglia di tenere gli occhi bene aperti. «E’ una formazione di valore - sostiene il manager dei titani, Doriano Bindi - che ha aggiunto giocatori importanti ed è pericolosa. Quattrini lo conosciamo, è un lanciatore di livello, ma occhio anche agli altri partenti Moreno e Correa». San Marino invece risponderà con i tre soliti partenti, Pedrol, Pomponi e De Leon.

L’obiettivo per San Marino non cambia. «Lo dico fin dalla vigilia del campionato: l’importante è vincere la serie, come abbiamo sempre fatto, tre volte 2-1 e due volte 3-0».

Pro e contro del vostro girone d’andata? «I lanciatori hanno fatto un gran lavoro, speriamo mantengano questo livello. Dobbiamo migliorare un po’ in difesa ma l’importante è arrivare bene ai momenti che contano. Sicuramente avrei evitato questa sosta».

La classifica

San Marino 12-3, Bologna 10-5, Parma 9-6, Macerata 8-7, Bsc Grosseto 5-10, Bbc Grosseto 1-14.