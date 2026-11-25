Il San Marino Baseball annuncia l’inserimento nel roster 2027 di tre giovani promettenti. Il primo è Francesco Carlini, interno classe 2009, importante prospetto già protagonista con diverse selezioni azzurre e in Serie A Silver coi Torre Pedrera Falcons.

Il secondo è Cristopher Zafferani, catcher sammarinese classe 2009. Anche lui ha vestito di recente la maglia dell’Italia Under 18 e farà parte del gruppo per la stagione agonistica 2027.

Il terzo è Nicolas Guidi, sammarinese classe 2006, che ha già avuto modo di vestire i nostri colori negli scorsi playoff, quando ha lanciato un inning in semifinale e due in finale con Parma.