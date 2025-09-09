Baseball, San Marino è campione d’Italia

San Marino è campione d’Italia per la settima volta nella sua storia. I titani hanno conquistato il titolo tricolore al termine di una vittoriosa garaquattro a Parma (8-6), una partita incredibile che San Marino ha ribaltato segnando 6 punti nel corso dell’ultimo inning (esattamente come in garadue) quando ormai la bella sembrava inevitabile. La squadra di Bindi passa in vantaggio al 2° inning (2-0), ma un grande slam di Mineo nella ripresa successiva, ribalta il punteggio (4-2). Parma non si ferma, aggiunge altri due punti sul tabellone, ma sul monte di lancio sammarinese, prima Di Raffaele poi Civit frenano le mazze di casa. Si arriva così all’ultimo inning, il manager di Parma, Saccardi, commette l’errore di sostituire il lanciatore Scotti affidandosi ai suoi rilievi assolutamente non all’altezza di una finale. E San Marino ci crede: fuoricampo da un punto di Proctor, fuoricampo da due punti di Celli e siamo 6-5. I titani riempiono le basi e il doppio di Lino vale il 7-6 che diventa 8-6 sulla volata di Angulo. Mancano tre out, con un doppio gioco San Marino ne fa due in un colpo solo e quando Lino raccoglie in foul l’ultima battuta, sul diamante del Cavalli esplode la gioia biancazzurra.