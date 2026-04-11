Baseball, San Marino: debutto vincente contro Macerata (6-3)

Debutto vincente per i titani ( -3). Con 5 punti messi a segno tra il settimo e l’ottavo inning, il San Marino ribalta nel punteggio l’Hotsand Macerata e si aggiudica l’Opening Game della Serie A Gold Baseball. Sotto per 3-1, complice il fuoricampo da due punti in apertura di Morresi e la buona prestazione sul monte di lancio di Madan per la formazione marchigiana, gli uomini di Gizzi sono passati a condurre nel settimo attacco grazie alla valida con successivo errore di Guevara e al doppio da 2 RBI di Martini. Nella successiva ripresa l’home run da 2 RBI di Diaz ha chiuso di fatto i giochi per la squadra del Monte Titano. All’Hotsand, priva di Concepcion, fuori per squalifica, e che ha avuto in Fabrizio e Oldano i leader offensivi con due valide ciascuno, è mancato il cinismo nei momenti chiave del match, come testimoniato dai 10 giocatori rimasti in base.