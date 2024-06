Baseball, San Marino: contro Bologna in palio la vetta della prima fase

Due week-end per decidere prima, seconda e terza posizione a fine prima fase. In lotta tre squadre, con San Marino a +1 su Bologna e +2 su Parma e saranno proprio queste due squadre, nell’ordine, le prossime avversarie dei titani. La squadra di Bindi dunque ha il calendario più difficile, ma una doppietta contro la Fortitudo, calcolando anche il 2-1 dell’andata, la metterebbe quasi al sicuro da sorprese. In sintesi, a quel punto basterebbe un solo successo con Parma per assicurarsi il primato. Non meno importante la differenza punti in caso di arrivo alla pari con i bolognesi, visto che all’andata i titani hanno prodotto 14 punti subendone appena 3.

A proposito di andata e ritorno, al momento San Marino ha frenato il suo cammino: dopo tre turni a inizio campionato il bilancio era di 7-2, nelle prime tre giornate di ritorno è sceso a 5-4 in virtù dei tre ko subiti contro le grossetane negli ultimi due fine settimana. Curioso il fatto che i biancazzurri hanno subìto proprio contro le maremmane ben cinque sconfitte e due sole in totale contro Bologna, Parma e Macerata, al contario la Fortitudo ha perso sei delle sue otto gare con San Marino, Parma e Macerata.

In che condizioni arrivano i titani a questo trittico? Fisicamente non eccezionali, perché l’impiego di Batista verrà deciso dopo l’ecografia odierna, mentre Tromp, uscito malconcio sabato sera dopo aver affondato Grosseto con due fuoricampo, sarà in campo pur in condizioni non perfette.

Sul monte di lancio Bindi non cambia nulla rispetto alla scorsa settimana: Pedrol, Di Raffaele e Deleon in pedana come partenti opposti a Civit, Crepaldi e Lopez.

Telegrafico il commento di Doriano Bindi. «E’ un campionato dove si può perdere con tutti e con una competitività alta fin da questa prima fase. Di sabato scorso mi è piaciuta la voglia di reagire, la grinta messa sul diamante. Abbiamo vinto due partite grazie all’attacco, i battitori sono usciti fuori bene. Ora c’è la Fortitudo, squadra che concede pochissimo e che in attacco può far male».

Stasera e sabato si gioca al Falchi, domani sera a San Marino, sempre alle 20,30.

