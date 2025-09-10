Baseball, San Marino campione d’Italia, il Segretario di Stato: “Un orgoglio per tutta la Repubblica”

San Marino è campione d’Italia e la Segreteria di Stato per lo Sport in una nota “celebra con profondo orgoglio la vittoria del settimo scudetto nella storia del baseball sammarinese, un successo che riporta la squadra del Titano sul vertice del campionato italiano dopo l’ultimo trionfo del 2022”.

“Oggi festeggiamo un traguardo eccezionale - ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri - la conquista del settimo scudetto è tangibile testimonianza di quanto dedizione, talento e passione siano i veri motori dello sport sammarinese. Il baseball sammarinese rappresenta un fiore all’occhiello, un esempio virtuoso di come passione, organizzazione e competenza possano condurre a traguardi di assoluta eccellenza”.

Il Segretario Fabbri ha aggiunto le sue più sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo: “A tutti i protagonisti, atleti, allenatori, dirigenti rivolgo le mie più sentite felicitazioni. Il settimo scudetto è motivo di grande orgoglio per tutta la Repubblica di San Marino”.