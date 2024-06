Baseball, San Marino cade in gara-1 contro Grosseto (1-5)

San Marino Baseball ko 1-5 in gara1 del trittico casalingo col Bsc Grosseto. In vantaggio dopo tre inning, la squadra subisce la rimonta degli ospiti, che segnano cinque punti nella parte centrale della gara finendo con lo sbancare lo stadio di Serravalle. Lanciatore vincente Palumbo, perdente Pedrol. 10 valide a 3 per il Bsc.

BSC: Sellaroli 2b (1/3), Maggi r (2/4), Leonora ec (3/4), Aloma 3b (2/3), Mercuri ss (0/3), Giordani es (1/4), Cinelli ed (0/2), Luciani 1b (1/4), Funzione dh (0/3).

SAN MARINO: Tromp ed (0/3), Ferrini 1b (1/3), Angulo 2b (1/3), Alvarez r (0/3), Diaz 3b (1/2), Celli ec (0/2), Pieternella es (0/3), Lopez ss (0/3), Lo. Di Raffaele dh (0/2).

BSC: 000 221 0 = 5 bv 10 e 0

SAN MARINO: 001 000 0 = 1 bv 3 e 0

LANCIATORI: Palumbo (W) rl 5.1, bvc 3, bb 2, so 5, pgl 1; Barreto (r) rl 1.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Pedrol (L) rl 4, bvc 8, bb 1, so 6, pgl 4; Baez (r) rl 2, bvc 2, bb 2, so 3, pgl 1; Quevedo (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: doppi di Maggi, Giordani e Diaz.