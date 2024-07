Baseball, riparte la serie tra San Marino e Grosseto

Questa sera si potrebbero conoscere i nomi delle prime tre semifinaliste del campionato di baseball, se Parma, Bologna e Macerata vincessero anche la terza partita rispettivamente contro Nettuno, Reggio Emilia e Big Mat Grosseto.

Sicuramente non si concluderà stasera la serie tra San Marino e l’altra maremmana, il Bcc Grosseto, per lo scivolone dei titani nel primo incontro dei quarti di finale. A giudicare da garadue, conclusa con un largo successo, la lezione di venerdì scorso sembra sia servita alla squadra di Bindi che ha avuto bisogno di un lampo, il fuoricampo da tre punti di Alvarez, per sbloccarsi e a quel punto dilagare sfruttando la potenza di un line-up che se gira ha pochi rivali in serie A.

«Peccato per la prima partita - sottolinea il manager Doriano Bindi tornando ai match di Grosseto -. Nicola Garbella ha lanciato bene e noi abbiamo battuto poco, soprattutto dopo il fuoricampo che ci ha castigato al quarto inning. Nella seconda gara ho visto una bella reazione e da quella dobbiamo ripartire, con lo spirito giusto. Sapevamo fin dall’inizio che con il Bbc Grosseto non sarebbe stato facile e questa serie sta replicando quello che è accaduto in campionato, vale a dire parità nelle partite vinte e perse (3-3 in regular season e ora nei quarti, ndr). Stiamo bene vogliamo affrontare al massimo la prossima partita».

Per la quale Bindi ha ancora due assi nella manica freschi (Pedrol probabile partente e Baez sicuro rilievo), mentre altri due sono pronti all’uso: Kourtis che ha lanciato un inning sabato sera e Mendez che ne ha lanciati due con sei strike-out su sei battitori affrontati. «Bisogna prestare la massima attenzione a tutto il line-up di Grosseto. Allo Jannella non ci hanno colpito i vari Herrera, Barcelan, Martini e Garcia, ma tutti gli altri. Un segno di come non si possa abbassare il livello di attenzione e che possono infilare tante valide anche quelli che in regular season hanno avuto medie inferiori». Play-ball stasera domani ed eventualmente venerdì alle 20,30.