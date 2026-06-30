Baseball, Rifaela rinforza il box di battuta di San Marino

È Ademar Rifaela il rinforzo nel box di battuta del San Marino Baseball per questa seconda parte di stagione. Esterno mancino classe ’94, è nativo di Willemstad, Curaçao, ed è reduce dall’ultima parte di stagione ai Lideres de Miranda, in Venezuela, dove batteva 304 con 6 fuoricampo. Rifaela inizia la carriera nell’organizzazione degli Orioles tra Singolo A e Singolo A avanzato con Delmarva Shoebirds, Aberdeen IronBirds, e Frederick Keys. Nel 2018 è in Doppio A con i Bowie Baysox, mentre nel 2019 sale un altro gradino e raggiunge il Triplo A con i Norfolk Tides. mPunto di forza della Nazionale olandese con la quale ha vinto l’Europeo del 2019 e il bronzo nel 2023, Rifaela ha giocato anche in Lega invernale dominicana e nicaraguense, oltre all’importante parentesi in Messico tra 2023 e 2024 con Guerreros de Oaxaca, Generales de Durango e Bravos de Leon.