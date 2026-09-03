Baseball, Parma conquista lo scudetto: San Marino si arrende in gara-5 (0-9)

SAN MARINO BASEBALL – PARMA CLIMA 0-9

PARMA: Angioi ss (1/5), Geraldo 3b (1/4), Garcia 2b (1/6), Leonora (Catellani) es (3/4), Gonzalez ed (3/6), Helmig (Ragionieri 0/1) 1b (0/2), Flisi dh (1/4), Astorri r (1/3), Battioni ec (2/4).

SAN MARINO: Wong ss (1/3), Guevara ec (1/4), Lino (Mazzone 1/1) 1b (0/3), Pieternella dh (1/3), Martini 3b (1/4), Colmenares r (1/3), Diaz ed (0/4), Magnani es (0/3), Di Raffaele 2b (0/3).

PARMA: 131 003 010 = 9 bv 13 e 0

SAN MARINO: 000 000 000 = 0 bv 6 e 3

LANCIATORI: Scotti (W) rl 6, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 0; Bocchi (r) rl 1.2, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 0; Infante (f) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Artitzu (L) rl 3, bvc 7, bb 3, so 3, pgl 5; Giulianelli (r) rl 3, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 3; Guidi (r) rl 2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 1; Di Fabio (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Garcia (2p. al 2°); doppi di Angioi, Leonora, Astorri e Wong.

Scudetto al Parma Clima, che vince 9-0 gara5 a Serravalle, chiude l’Italian Baseball Series 2026 sul 4-1 e si aggiudica il tricolore. Il premio di Mvp lo vince Robel Garcia, autore nell’ultima partita del terzo fuoricampo della sua finale. Per l’ottavo anno consecutivo il San Marino Baseball è arrivato in finale, un segno di continuità nel tempo che conforta.

Il primo lancio della partita di Artitzu è trasformato da Angioi in un doppio per regola a sinistra. Il partente si rifà subito con due out su clienti tosti come Geraldo e Garcia, ma l’ex Leonora centra la valida del vantaggio ospite (0-1). Nella parte bassa lasciamo due uomini in base e al 2° la partita prende decisamente la strada di Parma. Con due eliminati e zero uomini in base, Angioi guadagna la base ball e corre addirittura a casa sull’errore di tiro in prima su pickoff (0-2). Subito dopo, Geraldo centra il singolo e Garcia va col fuoricampo da due punti (0-4). Al 3° arriva anche il quinto punto di Parma sulla valida di Battioni con Astorri in base (0-5).

Al 4° entra Giulianelli e per due inning non subisce punti, ma l’attacco del San Marino Baseball non riesce a essere efficace come in tante altre occasioni in questa serie. Al 6° Parma allarga il margine con tre segnature. Leonora (singolo), Gonzalez (singolo) ed Helmig (base) riempiono le basi, i quattro ball a Flisi valgono il punto automatico dello 0-6, la volata di Astorri significa 0-7 e la rimbalzante di Battioni è quella dello 0-8. Lo 0-9 arriva all’8° col doppio di Astorri su un ottimo Guidi e la gara si avvia alla conclusione senza cambiare più punteggio.