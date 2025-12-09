Baseball, Magnani e Mazzone da Torre Pedrera a San Marino

Il San Marino Baseball annuncia ufficialmente l’arrivo di Luca Magnani e Alessandro Mazzone, provenienti dai Torre Pedrera Falcons, che si uniranno al gruppo per lo spring training di marzo. Luca Magnani è un esterno / prima base classe 2006 che è stato Campione d’Europa Under 18 nel 2024.

Alessandro Mazzone è un terza base / prima base, anche lui nato nel 2006 e protagonista come Magnani nell’ultimo campionato in casacca Falcons.

I due giocatori arrivano a Serravalle grazie al nuovo rapporto di collaborazione per la stagione 2026 con i Torre Pedrera Falcons presieduti da Carlo Ravegnani.