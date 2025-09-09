Baseball, big inning da 7 punti al sesto, Parma piega 8-4 San Marino in gara-3

Grazie a 7 punti realizzati al sesto inning, il Parma Clima ha superato per 8-4 il San Marino in gara-3 delle Italian Baseball Series e ha forzato la Finale Scudetto alla quarta gara, in programma sempre nella città emiliana martedì 9 settembre alle ore 20.30 con diretta su Rai Sport. Grande protagonista del successo della compagine ducale è stato Erly Casanova che, dopo le difficoltà del primo incontro, ha lanciato 8 riprese, concedendo solo 4 segnature all’attacco del Monte Titano, due al quinto e altrettante al nono inning. I battitori del Parma Clima, apparsi in difficoltà inizialmente contro i lanci di Lage, hanno poi ribaltato il risultato in una sola ripresa, sfruttando anche alcune disattenzioni della difesa avversaria. Nel finale le due squadre hanno messo poi a segno i punti del definitivo 8-4, con il San Marino che ha colpito un homer da 2 punti con Diaz, rendendo meno amaro il passivo. Questa sera, martedì 9 settembre, si torna in campo per gara-4.