Baseball B, Finisce pari il big match tra Ravenna e Falcons

E’ terminato in parità l’atteso scontro tra le prime due della classe nel campionato di serie B. Una vittoria a testa tra Ravenna e Falcons (3-10, 5-1), con la squadra di Tulli che ha impedito la prima, vera fuga alla capolista che ha frenato il passo dopo 9 vittorie di fila

In garauno la CSARimini.com ha messo subito le cose in chiaro, segnando 4 punti nella ripresa d’apertura, con sette battitori su otto in base. Ravenna ha provato ad avvicinarsi con 2 punti tra secondo e terzo inning, ma la rimonta si è fermata qui, con Nicolò Ioli tranquillo sul monte e chiusura affidata a Ravegnani. Nella pomeridiana il protagonista assoluto è Filippo Laghi che limita il line-up riminese a sole 5 valide in otto inning. E proprio all’ottavo Ravenna la chiude con 3 punti frutto di due valide e di un monte Falcons scontrollato.

Gran bella doppietta del Rimini 86 che bussa due volte sul diamante dei Lancers (1-13, 8-10) affidandosi a due partenti da 17 inning in coppia. Di Giacomo sta entrando in forma: è lui che comanda dal monte (9 strike-out) una garauno che i Gufi ribaltano al 4° e poi dilagano con 8 punti nelle due riprese finali. Curioso il fatto che nonostante il 13-1, la truppa di Perazzini abbia battuto una valida in meno. In garadue il solito Muccini va dritto per sette riprese dove incassa un solo punto, All’ottavo, sotto 1-4, i Lancers si avvicinano (3-4), ma il nono inning del Rimini 86 sembra mette il punto esclamativo alla giornata: 6 punti con Giulio Cianci a sparecchiare le basi con un doppio. Perazzini si affida ai suoi rilievi per chiuderla invece i toscani la riaprono con 6 punti e l’ultimo out arriva a basi piene.

Non si sbloccano i Titano Bears che cedono due partite all’Arezzo (5-15, 8-10), terza forza del girone. Guardando le cifre di garauno, il 15-5 finale al settimo inning stona con la produzione offensiva dei giovani sammarinesi che hanno battuto 10 valide con un Bondi da 4/4. Trovarsi 0-8 dopo tre inning nella pomeridiana non ha scoraggiato la squadra di Spadoni che ha picchiato forte nel box (14 valide), ha accorciato le distanze al 3° inning e ha tentato la rimonta tra 7° e 8°, ma al 9° ha sprecato con due uomini in posizione punto. A proposito, un altro 4/4 per Bondi.

Il prossimo turno (domenica ore 11 e 15) presenta il testacoda Falcons-Titano Bears mentre Ravenna viaggia a Lastra a Signa e il Rimini 86 scende nella vicina Fano.

Classifica: Falcons 9-1, Ravenna 7-3, Arezzo 6-4, Rimini 86 e Pianoro 5-5, Lancers e Fano 3-7, Titano Bears 2-8.