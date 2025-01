Baseball, Avagnina torna a San Marino come coach di prima base

Lorenzo Avagnina torna a San Marino come allenatore di prima base. Lo annuncia la società in una nota. “Il San Marino Baseball è felice di riaccogliere sul Titano Lorenzo “Lole” Avagnina, che ha scritto pagine importanti della nostra storia da giocatore e ora farà parte dello staff tecnico. Avagnina, che ha vestito la nostra casacca dal 2011 al 2020, sarà coach di prima base per questa stagione agonistica 2025. Il suo arrivo è coinciso con l’inizio di un periodo fantastico del nostro recente passato, quello dei tre scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2013. Per lui, che con noi ha vinto anche due Coppe Campioni, un apporto sempre costante e incisivo. Una presenza fondamentale”.