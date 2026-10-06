Baseball A Silver, Rimini 86 ricevuto in Comune

A Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari hanno incontrato questa mattina, nella Sala della Giunta, una delegazione dell’Asd Rimini 86 Baseball per celebrare la storica promozione della società nella serie A Silver.

Un traguardo conquistato al termine di una stagione straordinaria e di una combattuta finale playoff contro il Longbridge Bologna. Il Rimini 86 ha chiuso la serie con tre vittorie consecutive, conquistando il punto più alto raggiunto nei suoi quarant’anni di storia. La promozione in Serie A arriva infatti nell’anno del 40° anniversario della società, nata nel 1986, a coronare il lavoro portato avanti con passione dal club, dallo staff tecnico e dai giocatori.

All’incontro erano presenti il presidente Alfredo Quadrifoglio, il vicepresidente Matteo Zonzini, il dirigente e pitching coach Daniele Del Bianco, i tecnici Andrea Evangelisti e Mike Romano, e i giocatori Francesco Tarassi e Stefano Gnola.

Nel corso dell’incontro, la società ha condiviso progetti e prospettive per il futuro, a partire dalla nuova sfida rappresentata dalla serie A. Il sindaco e l’assessore Lari hanno rivolto alla società, ai giocatori, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso le congratulazioni dell’Amministrazione comunale.