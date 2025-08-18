Baseball A, San Marino centra la semifinale

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 6-3

BBC: G. Garbella ec (1/3), Herrera ss (0/3), Profar 1b (1/3), Martini 3b (3/4), Deotto ed (0/4), Exposito r (0/4), Cinelli dh (0/2), Chelli (Franceschelli 2/2) es (0/1), Vaglio 2b (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (2/5), Marlin ss (3/4), Proctor r (0/4), Angulo 2b (2/3), Helder (Lo. Di Raffaele) dh (1/4), Pieternella es (1/4), Celli ec (1/2), Diaz 1b (0/3), Di Fabio 3b (1/4).

BBC: 000 000 030 = 3 bv 8 e 0

SAN MARINO: 000 060 00X = 6 bv 11 e 1

LANCIATORI: Piñeyro (L) rl 4.1, bvc 7, bb 5, so 4, pgl 5; Laurencio (r) rl 1.2, bvc 2, bb 3, so 0, pgl 1; Peñalver (f) rl 2, bvc 2, bb 2, so 1, pgl 0; Lage (W) rl 6, bvc 3, bb 2, so 8, pgl 0; Leal (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 3.

NOTE: doppi di Marlin e Pieternella.

6-3 in gara3 e 3-0 nella serie. È semifinale per il San Marino Baseball, che nella terza partita col Bbc Grosseto piazza un big inning da 6 punti al 5° e spacca in due la partita. Sul monte, il rientrante Lage è autore di una prova eccellente. In battuta sono 11 le valide di squadra, con 3/4 con un doppio per Marlin. La squadra del Titano in semifinale troverà la vincente della serie tra il Bsc Grosseto e Bologna, al momento sul 2-1.