Baseball A, San Marino a caccia del doppio successo in casa di Nettuno

Torna dopo tre anni la sfida tra Nettuno e San Marino. Quella che nel 2008 e 2011 è stata la finale scudetto (entrambe le volte vinta dai titani), ma che è saltata nelle ultime due stagioni. E’ il quarto turno del massimo campionato di baseball (si gioca a Nettuno venerdì 2 maggio alle 20 e sabato 3 maggio alle 18), ma finora San Marino ha giocato appena quattro partite e tre inning. Nel senso che dopo aver disputato entrambe le gare contro Bologna, la squadra di Bindi è stata costretta a rinviare garadue contro il Big Mat Grosseto per la scomparsa di Papa Francesco e garauno con Parma è stata sospesa dopo l’acquazzone che ha colpito il diamante di Serravalle.

San Marino scende a Nettuno con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte, frutto di un cammino lineare nel suo svolgimento. I due successi portano la firma del monte straniero con Lage, Leal e Mendez, le due sconfitte sono arrivate con il terzetto di pitcher italiani, anche se entrambe le volte, sia Di Raffaele che Palumbo sono saliti sul monte dopo che il partente Civit aveva compromesso la gara.

La decisione sul pitcher partente di garadue è forse l’unico dubbio dello staff biancazzurro in vista di Nettuno. Confermare la fiducia a Civit o tenerlo come rilievo preferendo Di Raffaele in avvio? Tra l’altro proprio garadue sembra la partita più complicata visto che Nettuno schiera in pedana Luis Lugo, praticamente uno straniero aggiunto mentre in garauno i titani ritroveranno De Leon che l’anno scorso ha vestito, senza entusiasmare, la casacca sammarinese.