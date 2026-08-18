Baseball A play-off, San Marino sale a Bologna per guadagnarsi la finale

Due giorni di partite, altrettanti di stop e stasera ricominciano a Macerata e Bologna le serie di semifinali scudetto. San Marino è avanti 2-0 sulla Fortitudo, mentre Parma e Macerata si sono divise le prime due sfide sul diamante emiliano.

I titani sono a metà dell’opera ma nel baseball ci vuole un attimo per riaprire tutto. Le prime due partite a Serravalle hanno visto la squadra di Ramos andare avanti a sprazzi, sorretta da alcuni suoi pitcher (i tre stranieri e Palumbo) e al momento giusto dalla potenza e profondità del proprio line-up (fuoricampo di Wong per svoltare garauno e Pieternella per allungare in garadue).

A sprazzi, perchè se prendiamo i primi cinque inning della partita di venerdì e gli ultimi tre della gara di sabato, le mazze sammarinesi hanno prodotto una sola valida, facendo fatica contro Bermudez (due valide subite in sei inning) e contro i rilievi finali italiani di Bologna (Andretta e Bassani).

Garatre è un po’ la partita spartiacque, anche perchè entrambi i manager preserveranno per domani sera i loro lanciatori stranieri, Sanchez per San Marino e Bermudez per Bologna, sperando di trovare risorse importanti nel bullpen senza spremere troppo i rispettivi pitcher. Anche perché come dice il giemme dei campioni d’Italia, Mauro Mazzotti «Le prime due gare della serie sono andate bene e siamo contenti ma conosciamo Bologna e sappiamo che sarà dura vincere al Falchi. La serie sarà ancora molto lunga».

Sul monte sammarinese potrebbe salire Ettore Giulianelli, autore di un’ottima salvezza sabato sera (due out chiave con corridori in seconda e terza), mentre Bologna potrebbe optare per Veliz, reduce da un pessimo rilievo in garauno, Andretta, non troppo spremuto sabato sera (31 lanci) o la novità Palmero, peraltro abbastanza scontrollato.

Nelle fila dei titani non ci sarà Gabriel Lino espulso in garadue e squalificato per una giornata. Quindi il “nove” di San Marino sarà quello visto in regular season con Colmenares nel ruolo di catcher e Di Fabio a copertura del cuscino di terza base.

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