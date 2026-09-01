Baseball A play-off, San Marino perde gara-3 con Parma (5-7)

SAN MARINO BASEBALL – PARMA CLIMA 5-7

PARMA: Angioi ss (1/4), Geraldo 3b (2/5), Garcia 2b (1/2), Leonora es (1/3), Gonzalez ed (1/5), Helmig 1b (1/5), Mineo (Flisi 1/1) dh (0/2), Astorri r (0/2), Battioni ec (0/3).

SAN MARINO: Wong ss (1/4), Angulo 2b (0/3), Rifaela dh (1/4), Lino r (2/3), Pieternella es (0/4), Guevara ec (0/2), Martini 3b/1b (1/4), Colmenares (Di Fabio 3b) 1b (0/4), Magnani ed (1/4).

PARMA: 002 011 012 = 7 bv 8 e 1

SAN MARINO: 104 000 000 = 5 bv 6 e 1

LANCIATORI: Cruz (i) rl 3, bvc 4, bb 4, so 1, pgl 5; Kourtis (r) rl 4, bvc 2, bb 2, so 5, pgl 0; Bocchi (W) rl 2, bvc 0, bb 0, so 5, pgl 0; Palumbo (i) rl 5, bvc 3, bb 2, so 6, pgl 3; Mendez (r) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 0; Leal (L) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 3.

NOTE: fuoricampo di Geraldo (2p. al 3°), Helmig (1p. al 6°), Garcia (2p. al 9°) e Lino (4p. al 3°); doppi di Flisi e Lino.

Il San Marino Baseball non sfrutta un vantaggio di 5-2 al 3° propiziato dal grande slam di Lino e Parma rimonta fino a conquistare la vittoria. Nel 5-7 conclusivo il pitcher vincente è Bocchi, perdente Leal. Decisivo il fuoricampo da due punti di Garcia al 9°.

Al primo è già vantaggio interno sulla volata di sacrificio di Lino (1-0) dopo la base ad Angulo e il singolo di Rifaela su Cruz. L’inizio di partita del rientrante Palumbo è ottimo ma al 3°, dopo due out, colpisce Angioi e viene toccato dal fuoricampo di Geraldo, prima valida ospite della serata (1-2).

Nella parte bassa l’attacco del San Marino Baseball reagisce alla grande. Dopo l’eliminazione di Magnani, Wong va col singolo al centro, mentre per Angulo e Rifaela ci sono due basi ball. Al piatto c’è Gabriel Lino, che scaraventa la pallina fuori dalle recinzioni a destra per il grande slam del 5-2.

Un vantaggio improvvisamente consistente che rimane tale anche al 4°, quando i ragazzi di Jairo Ramos sprecano con due uomini in posizione punto (Kourtis mette strikeout Angulo). Nell’attacco successivo il Parma Clima mette a segno un punto (5-3) grazie alla volata di sacrificio di Leonora con Angioi in terza (valida, rubata ed errore), mentre al 6° la segnatura arriva sul fuoricampo di Helmig (5-4).

L’attacco trova arrivi in base sporadici contro Kourtis ma non riesce a essere efficace come prima e all’8° Parma completa la rimonta grazie al doppio di Flisi, l’avanzamento su bunt di Astorri e la volata di Battioni (5-5).

Nella parte bassa dell’8° l’attacco di casa mette i primi due uomini in base (errore su Pieternella e base di Kourtis a Guevara), ma sul monte sale Bocchi e infila tre strikeout consecutivi.

L’inning decisivo è l’ultimo, con Parma a centrare il fuoricampo da due punti con Garcia (in base c’era Geraldo col singolo). Il 5-7 rimane tale anche a fine partita, con Bocchi che non concede arrivi in base nell’ultimo attacco sammarinese. Parma vince e si porta sul 2-1 nella serie.

Alle 20 di martedì 1° settembre gara4 a Serravalle.