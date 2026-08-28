Baseball A play-off: San Marino parte alla grande nella finale con Parma (3-5)

PARMA CLIMA – SAN MARINO BASEBALL 3-5

SAN MARINO: Wong ss (1/4), Angulo 2b (2/5), Rifaela es (2/3), Lino r (0/4), Guevara ec (1/4), Martini 1b (0/4), Colmenares dh (1/4), Diaz ed (2/4), Di Fabio 3b (0/3).

PARMA: Angioi ss (1/5), N. Gonzalez ed (1/4), Garcia 2b (1/4), Leonora es (1/5), Helmig 1b (1/3), Geraldo 3b (2/5), Astorri (Mineo 0/1) r (0/3), Flisi dh (1/4), Battioni ec (2/3).

SAN MARINO: 100 000 400 = 5 bv 9 e 0

PARMA: 000 000 012 = 3 bv 10 e 0

LANCIATORI: Sanchez (W) rl 6.1, bvc 7, bb 4, so 10, pgl 0; Leal (r) rl 1.2, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 1; Mendez (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 2; Figueredo (L) rl 6, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1; Kourtis (r) rl 0.2, bvc 1, bb 2, so 2, pgl 3; Rivera (r) rl 0.1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 1; Cruz (f) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Flisi (1p. all’8°) e Geraldo (2p. al 9°); doppi di Rifaela (2), Angioi, Gonzalez e Battioni.

L’Italian Baseball Series 2026 comincia alla grande per San Marino, con una vittoria esterna per 5-3 che porta la firma di un fantastico Francisco Sanchez sul monte di lancio e di un attacco che ha saputo concretizzare la fuga con quattro punti al settimo inning.

Al Nino Cavalli l’inizio è eccellente. Wong e Angulo centrano due singoli, col punto dello 0-1 che arriva su palla mancata. L’attacco continua a rimanere attivo con Rifaela che guadagna la base ball, ma Lino, Guevara e Martini non producono avanzamenti.

Nella parte bassa il Parma Clima si fa pericoloso con Noel Gonzalez, autore di un doppio, e riempiendo le basi con la valida interna di Leonora e i quattro ball a Helmig. In ogni caso ci sono già due out a tabellone e Sanchez mette strikeout Geraldo per la terza eliminazione. Anche al 2° il lanciatore partente di Jairo Ramos se la cava in una situazione complicata (due in posizione punto e Gonzalez eliminato al piatto per il terzo out) e ne prende spunto per crescere col passare delle riprese.

Al 4° l’attacco ducale lascia gli uomini agli angoli, mentre al 6° il line-up sammarinese torna a ruggire dopo qualche inning senza acuti. Il merito va a Rifaela, che spara la pallina direttamente tra i cuscini di protezione all’esterno centro. È un doppio per regola, ma dopo di lui Lino e Guevara non riescono a farlo avanzare e l’opportunità sfuma.

Il punteggio, rimasto inchiodato per 6 inning a quello 0-1 iniziale, cambia radicalmente al 7°. Kourtis, primo rilievo di Figueredo, comincia bene eliminando al piatto Martini e Colmenares, poi però concede la valida a Diaz e le basi ball a Di Fabio e Wong. Entra Rivera, che viene toccato dal singolo da due punti di Angulo (0-3) e dal doppio da due di Rifaela (0-5).

Il vantaggio adesso è consistente, anche se il Parma Clima prova un’ultima reazione nelle riprese finali. All’8°, con due out, il lungo homer a sinistra di Flisi su Leal vale l’1-5, con l’attacco che prosegue a rendersi pericoloso con Battioni (colpito) e Angioi (doppio). Cruciale l’eliminazione in diamante di Noel Gonzalez.

Al 9°, con due out e le basi vuote, la base di Mendez a Helmig e il fuoricampo di Geraldo valgono il 3-5. A battere c’è il pinch hitter Mineo, che alza una volata su Guevara che vale la terza eliminazione del 9° inning.